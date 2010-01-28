Çikolatalı Parfe

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaların sarısını ve akını ayırın. Aklarını kar haline gelinceye kadar mikserle çırpın. Sarıları ayrı bir kaba alıp üzerine toz şeker ekleyin. Daha sonra beyazlaşana kadar mikserle çırpın. Üzerine kakao ve kremayı ilave edip çırpmaya devam edin. Çikolataları benmari usulü eritin ve bu karışımın üzerine ılıkken ekleyin. Kar haline gelmiş yumurta aklarını bu karışıma tahta kaşıkla ilave edin ve karıştırın. Karışımı istediğiniz boydaki cam kaselere koyup soğutun. Pudra şekeri ile kremayı iyice çırpıp tabakların üstüne dökün. Buzdolabına koyup 4 saat bekletin. Krem şantiyi sütle çırpın. Parfeleri kiraz şekerlemesi, krem şanti ve çilekle süsleyerek servis yapın.