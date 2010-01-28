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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolatalı Parfe

Çikolatalı Parfe

Çikolatalı Parfe
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı kakao

2 su bardağı krema

4 paket 80 gramlık bitter çikolata



Üzeri için: 1 su bardağı krema

3 çorba kaşığı pudra şekeri

6-7 adet çilek

8-10 adet yeşil kiraz şekerlemesi

1 paket çikolatalı krem şanti

1 su bardağı süt

YAPILIŞI

Yumurtaların sarısını ve akını ayırın. Aklarını kar haline gelinceye kadar mikserle çırpın. Sarıları ayrı bir kaba alıp üzerine toz şeker ekleyin. Daha sonra beyazlaşana kadar mikserle çırpın. Üzerine kakao ve kremayı ilave edip çırpmaya devam edin. Çikolataları benmari usulü eritin ve bu karışımın üzerine ılıkken ekleyin. Kar haline gelmiş yumurta aklarını bu karışıma tahta kaşıkla ilave edin ve karıştırın. Karışımı istediğiniz boydaki cam kaselere koyup soğutun. Pudra şekeri ile kremayı iyice çırpıp tabakların üstüne dökün. Buzdolabına koyup 4 saat bekletin. Krem şantiyi sütle çırpın. Parfeleri kiraz şekerlemesi, krem şanti ve çilekle süsleyerek servis yapın.
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