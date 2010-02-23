Çikolatalı Portakallı Mus

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir paket çikolatayı benmari usulü eritin. İnce şekilde rendelenmiş portakal ve limonun kabuğunu, portakal suyunu, tereyağını ve yumurtanın sarısını erimiş ve ılık haldeki çikolataya ilave ederek karıştırın ve soğumaya bırakın. Başka bir kapta yumurtanın akına kremayı ekleyerek kar haline gelene dek çırpın. Soğumuş olan çikolataya ekleyerek iyice karıştırın. Sonrasında servis kaselerine boşaltarak buzdolabında bir-iki saat dinlendirin. Dolaptan çıkartıp servis yaparken üzerini rendelenmiş çikolata ile süsleyin.