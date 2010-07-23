Çikolatalı Sufle

Sofra Tarifi

Margarin ve çikolatayı (çok azını ayırın) benmari usulü eritin. Kalan malzemeyle birlikte çırpın. Fırına dayanıklı porsiyon cam kapları yağlayın ve unlayın. Karışımı kaplara paylaştırın. 230 derece fırında önce 7 dakika pişirin. Kapların ortasına, kalan bitter çikolatadan birer parça batırın. 7 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pişirme süresi fırınınıza göre değişecektir. İyi pişmiş bir sufle kaptan düzgün çıkacak ve kesildiğinde içinden çikolatası akacaktır. Daha fazla kişi için yapmak isterseniz, malzemeyi artırarak yapmayın. Ayrı ayrı 4'er kişilik hazırlayın.