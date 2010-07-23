DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolatalı Sufle

Çikolatalı Sufle

Çikolatalı Sufle
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

2 adet yumurta sarısı

4 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı un

125 gram margarin

125 gram bitter çikolata

YAPILIŞI

Margarin ve çikolatayı (çok azını ayırın) benmari usulü eritin. Kalan malzemeyle birlikte çırpın. Fırına dayanıklı porsiyon cam kapları yağlayın ve unlayın. Karışımı kaplara paylaştırın. 230 derece fırında önce 7 dakika pişirin. Kapların ortasına, kalan bitter çikolatadan birer parça batırın. 7 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pişirme süresi fırınınıza göre değişecektir. İyi pişmiş bir sufle kaptan düzgün çıkacak ve kesildiğinde içinden çikolatası akacaktır. Daha fazla kişi için yapmak isterseniz, malzemeyi artırarak yapmayın. Ayrı ayrı 4'er kişilik hazırlayın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN