Çikolatalı Sufle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

6 ADET sufle kabının içini margarinle iyice yağlayın. Buzdolabına koyup dondurun. Yumurtaların akını ve sarısını birbirinden ayırın. Bir tencereye süt, toz şeker, un, kakao, vanilya ve tuzu koyup karıştırın. Ocağa oturtun

ve karıştırarak iki üç taşım kaynatın. Krema kıvamına gelince ocaktan alın. Margarini ilave edip kendi sıcaklığı

ile eritin. Ilınması için kenara alın. Rendelediğiniz çikolata ile yumurta sarılarını teker teker karışıma ekleyip karıştırın. Ayrı bir kaba yumurta aklarını alıp üzerine bir tutam tuz ekleyin. Mikserle kar haline gelinceye

kadar çırpın. Tahta bir kaşıkla alarak diğer karışıma ekleyin. Hazırladığınız karışımı kaplara paylaştırın. Bir tepsiye iki parmak su koyup kapları içine oturtun ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Servis tabaklarına ters çevirerek çıkarın. Üzerine benmari usulü erittiğiniz bitter çikolatayı gezdirin ve pudra şekeri serperek servis yapın.