Çikolatalı Sufle

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı süt
6 çorba kaşığı toz şeker
3 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı tepeleme kakao
1 paket vanilya
1 tutam tuz
4 adet yumurta
125 gram margarin ya da yarım
çay bardağı sıvı yağ
1 paket 80 gramlık bitter çikolata
Üzeri için:
1 adet 80 gramlık bitter çikolata
2 çorba kaşığı pudra şekeri
YAPILIŞI
6 ADET sufle kabının içini margarinle iyice yağlayın. Buzdolabına koyup dondurun. Yumurtaların akını ve sarısını birbirinden ayırın. Bir tencereye süt, toz şeker, un, kakao, vanilya ve tuzu koyup karıştırın. Ocağa oturtun
ve karıştırarak iki üç taşım kaynatın. Krema kıvamına gelince ocaktan alın. Margarini ilave edip kendi sıcaklığı
ile eritin. Ilınması için kenara alın. Rendelediğiniz çikolata ile yumurta sarılarını teker teker karışıma ekleyip karıştırın. Ayrı bir kaba yumurta aklarını alıp üzerine bir tutam tuz ekleyin. Mikserle kar haline gelinceye
kadar çırpın. Tahta bir kaşıkla alarak diğer karışıma ekleyin. Hazırladığınız karışımı kaplara paylaştırın. Bir tepsiye iki parmak su koyup kapları içine oturtun ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Servis tabaklarına ters çevirerek çıkarın. Üzerine benmari usulü erittiğiniz bitter çikolatayı gezdirin ve pudra şekeri serperek servis yapın.