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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolatalı Sufle

Çikolatalı Sufle

Çikolatalı Sufle
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram bitter çikolata

2 su bardağı süt

4 adet yumurta

2 çorba kaşığı margarin

3 çorba kaşığı un

4 çorba kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tuz



Üzeri için:

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Ön hazırlık olarak sufle kaplarını bir fırça ile yağlayıp toz şeker serpin. Sütü kaynatıp kenara alın. Çikolatayı rendeleyin. Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Bir tencerede margarini eritip unu 1 dakika kavurun. Ocağı kısıp üzerine toz şekeri ve sürekli karıştırarak azar azar sütü ekleyin. Koyulaşınca ocaktan alın. Ara sıra karıştırarak soğutun. Yumurta sarılarını teker teker karışıma yedirin. Çikolata rendesi ve vanilyayı da üzerine ilave edin. Yumurta aklarını ayrı bir kaba alıp üzerine biraz tuz ekleyin. Kar gibi olana kadar çırptıktan sonra tahta bir kaşık kullanarak karışıma yavaşça ekleyin. Karışımı sufle kaplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Daha sonra fırının ısısını 160 dereceye indirip 25 dakika daha pişirin. Krem şantiyi sütle çırpıp suflelerin üzerine koyun. Pudra şekeri serperek servis yapın.
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