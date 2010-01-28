Çikolatalı ve Fıstık Ezmeli Muffinler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Hamuru için: 1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Yarım paket vanilya
1 adet yumurta
1'er su bardağı eritilmiş tereyağı
Süt ve toz şeker
2 çorba kaşığı fıstık ezmesi
1 çorba kaşığı damla çikolata
1 çorba kaşığı kayısı veya çilek reçeli
Üzeri için: 100 gram beyaz çikolata
1 fiske kırmızı gıda boyası
Yarım paket bitter çikolata
12 adet yeşil kiraz şekeri
2 çorba kaşığı kıyılmış antep fıstığı
2 dal nane
YAPILIŞI
Un, kabartma tozu ve vanilyayı karıştırıp geniş bir kaba eleyin. Ortasına yumurtayı kırın. Üzerine eritilmiş tereyağı, süt, toz şeker, fıstık ezmesi, damla çikolata ve reçeli ekleyip karıştırın. Hazırladığınız hamuru kalıplara döküp önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25 dakika pişirin. Muffinlerin üzerini süslemek için, beyaz çikolatayı eritip ikiye bölün. Yarısına kırmızı gıda boyası ekleyin. Bitter çikolatayı da eritin. Muffinleri beyaz çikolata, bitter çikolata ve kırmızı sosa bulayın. Kiraz şekeri, nane yaprağı ve kıyılmış antep fıstığıyla süsleyerek servis yapın