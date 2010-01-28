Çikolatalı ve Fıstık Ezmeli Muffinler

Sofra Tarifi

Hamuru için: 1 su bardağı un 1 paket kabartma tozu Yarım paket vanilya 1 adet yumurta 1'er su bardağı eritilmiş tereyağı Süt ve toz şeker 2 çorba kaşığı fıstık ezmesi 1 çorba kaşığı damla çikolata 1 çorba kaşığı kayısı veya çilek reçeli Üzeri için: 100 gram beyaz çikolata 1 fiske kırmızı gıda boyası Yarım paket bitter çikolata 12 adet yeşil kiraz şekeri 2 çorba kaşığı kıyılmış antep fıstığı 2 dal nane

YAPILIŞI

Un, kabartma tozu ve vanilyayı karıştırıp geniş bir kaba eleyin. Ortasına yumurtayı kırın. Üzerine eritilmiş tereyağı, süt, toz şeker, fıstık ezmesi, damla çikolata ve reçeli ekleyip karıştırın. Hazırladığınız hamuru kalıplara döküp önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25 dakika pişirin. Muffinlerin üzerini süslemek için, beyaz çikolatayı eritip ikiye bölün. Yarısına kırmızı gıda boyası ekleyin. Bitter çikolatayı da eritin. Muffinleri beyaz çikolata, bitter çikolata ve kırmızı sosa bulayın. Kiraz şekeri, nane yaprağı ve kıyılmış antep fıstığıyla süsleyerek servis yapın