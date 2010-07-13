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Çikolatalı Volovan

Çikolatalı Volovan
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet milföy hamuru

200 gram krema

3 paket (80’er gramlık)

bitter çikolata

1 paket vanilya

2 adet çikolatalı gofret

100 gram böğürtlen

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını yumuşayıncaya kadar oda sıcaklığında bekletin. Her parçadan büyük bir bardak ağzı ile yuvarlaklar kesin. İlk bardaktan daha küçük bir bardak ile 4 adet milföyü, ortasından kesin. Kestiğiniz milföylerden çıkardığınız halka şeklindeki parçaları, kesilmemiş 4 adedin üzerine yerleştirin. Hazırladığınız volovanları yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirip soğumaya bırakın. Diğer taraftan, kremayı küçük bir kaba alıp ocağa oturtun. Kaynama noktasına gelince küçük parçalar halinde kırdığınız çikolatayı ekleyip eritin ve ocaktan alın. Vanilyayı ekleyip karıştırın ve ılındıktan sonra ikiye ayırın. Bir parçanın içine ince kıyılmış gofret ekleyip volovanlara paylaştırın. Krem şantiyi sütle çırpıp sıkma torbasına alın ve çikolatalı karışımın üzerine sıkın. Böğürtlenleri volovanlara paylaştırın. Kalan çikolatalı kremayı volovanların üzerine gezdirerek servis yapın.
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