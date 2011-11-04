Sofra Tarifi

2-3 adet elma 500 gram pötibör bisküvi 100 gram ceviz 1 paket toz çikolata sos Üzerine: 1 su bardağı dövülmüş ceviz ya da antep fıstığı

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyup rendeleyin. Pötibör bisküviyi ve cevizleri dövüp rendelenmiş elma ile karıştırıp, yoğurun. Karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar hazırlayın. Çikolata sosu pişirip ılıtın. Hazırladığınız topları çikolata sosa bulayıp servis tabağına alın. Üzerine dövülmüş ceviz veya antepfıstığı serpin. Buzdolabında 1 saat bekletin ve servis yapın.