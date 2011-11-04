Sofra Tarifi
MALZEMELER
2-3 adet elma
500 gram pötibör bisküvi
100 gram ceviz
1 paket toz çikolata sos
Üzerine:
1 su bardağı dövülmüş ceviz ya da antep fıstığı
YAPILIŞI
Elmaların kabuklarını soyup rendeleyin. Pötibör bisküviyi ve cevizleri dövüp rendelenmiş elma ile karıştırıp, yoğurun. Karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar hazırlayın. Çikolata sosu pişirip ılıtın. Hazırladığınız topları çikolata sosa bulayıp servis tabağına alın. Üzerine dövülmüş ceviz veya antepfıstığı serpin. Buzdolabında 1 saat bekletin ve servis yapın.