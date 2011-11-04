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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikotop

Çikotop

Çikotop
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2-3 adet elma

500 gram pötibör bisküvi

100 gram ceviz

1 paket toz çikolata sos

Üzerine:

1 su bardağı dövülmüş ceviz ya da antep fıstığı

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyup rendeleyin. Pötibör bisküviyi ve cevizleri dövüp rendelenmiş elma ile karıştırıp, yoğurun. Karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar hazırlayın. Çikolata sosu pişirip ılıtın. Hazırladığınız topları çikolata sosa bulayıp servis tabağına alın. Üzerine dövülmüş ceviz veya antepfıstığı serpin. Buzdolabında 1 saat bekletin ve servis yapın.
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