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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çilek Keyfi

Çilek Keyfi

Çilek Keyfi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

600 gram çilek

150 gram frambuaz

150 gram böğürtlen

1 küçük kavanoz vişne kompostosu

1 kahve kaşığı rom

Bir buçuk kahve fincanı toz şeker

1 kahve fincanı nişasta+1 çay bardağı su



Süslemek için: Krem şanti ve nane yaprakları

YAPILIŞI

Meyvelerin yarısını, rom ve toz şekerle birlikte tencerede kaynatın. Daha sonra blenderden geçirin. Tekrar tencereye koyun. Ayrı bir kapta nişastayı 1 çay bardağı suda eritip, tencereye ilave edin. 2-3 dakika kadar kaynatın. Daha sonra tencereyi ocaktan alıp, kalan meyveleri doğrayın ve içine ekleyin. Kuplara dökerek, buzdolabına koyun. Soğuyunca krem şanti ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu tatlıyı hazırlarken taze meyve bulamadığınızda, dondurulmuş meyve de kullanabilirsiniz.
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