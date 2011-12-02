Çilek Keyfi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
600 gram çilek
150 gram frambuaz
150 gram böğürtlen
1 küçük kavanoz vişne kompostosu
1 kahve kaşığı rom
Bir buçuk kahve fincanı toz şeker
1 kahve fincanı nişasta+1 çay bardağı su
Süslemek için: Krem şanti ve nane yaprakları
YAPILIŞI
Meyvelerin yarısını, rom ve toz şekerle birlikte tencerede kaynatın. Daha sonra blenderden geçirin. Tekrar tencereye koyun. Ayrı bir kapta nişastayı 1 çay bardağı suda eritip, tencereye ilave edin. 2-3 dakika kadar kaynatın. Daha sonra tencereyi ocaktan alıp, kalan meyveleri doğrayın ve içine ekleyin. Kuplara dökerek, buzdolabına koyun. Soğuyunca krem şanti ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Bu tatlıyı hazırlarken taze meyve bulamadığınızda, dondurulmuş meyve de kullanabilirsiniz.