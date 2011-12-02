Çilek Keyfi

Sofra Tarifi

600 gram çilek 150 gram frambuaz 150 gram böğürtlen 1 küçük kavanoz vişne kompostosu 1 kahve kaşığı rom Bir buçuk kahve fincanı toz şeker 1 kahve fincanı nişasta+1 çay bardağı su Süslemek için: Krem şanti ve nane yaprakları

YAPILIŞI

Meyvelerin yarısını, rom ve toz şekerle birlikte tencerede kaynatın. Daha sonra blenderden geçirin. Tekrar tencereye koyun. Ayrı bir kapta nişastayı 1 çay bardağı suda eritip, tencereye ilave edin. 2-3 dakika kadar kaynatın. Daha sonra tencereyi ocaktan alıp, kalan meyveleri doğrayın ve içine ekleyin. Kuplara dökerek, buzdolabına koyun. Soğuyunca krem şanti ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.