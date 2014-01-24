Çilek Peltesi

Çilekleri bol suda yıkadıktan sonra yarısını ayırın. Diğer yarısını ikiye bölün ve üzerine çıkacak şekilde su koyun. Toz şekeri ilave ederek 15 dakika haşlayın. Bir çırpıcı yardımı ile çilekleri iyice ezin. Diğer bir kapta yarımşar çorba kaşığı mısır unu, mısır nişastası, pirinç unu ve suyu topak olmayacak şekilde karıştırın. Karışımı ezdiğiniz çileklerin içine katın. Kalan çilekleri de dörde bölerek ilave edin. Çilek peltesini 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Kuplara boşaltın. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra kivi dilimleri ile süsleyip, soğuk olarak servis yapın.



