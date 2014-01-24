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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çilek Peltesi

Çilek Peltesi

Çilek Peltesi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg çilek

4 su bardağı su

1 çay bardağı toz şeker

İçi için:

Yarım çorba kaşığı mısır unu,

Yarım çorba kaşığı mısır nişastası

Yarım çorba kaşığı pirinç unu

Süslemek için:

Kivi

YAPILIŞI

Çilekleri bol suda yıkadıktan sonra yarısını ayırın. Diğer yarısını ikiye bölün ve üzerine çıkacak şekilde su koyun. Toz şekeri ilave ederek 15 dakika haşlayın. Bir çırpıcı yardımı ile çilekleri iyice ezin. Diğer bir kapta yarımşar çorba kaşığı mısır unu, mısır nişastası, pirinç unu ve suyu topak olmayacak şekilde karıştırın. Karışımı ezdiğiniz çileklerin içine katın. Kalan çilekleri de dörde bölerek ilave edin. Çilek peltesini 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Kuplara boşaltın. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra kivi dilimleri ile süsleyip, soğuk olarak servis yapın.


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