DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çilek Reçeli Tarifi

Çilek Reçeli Tarifi

Vişne,dut,nar ya da erik reçeli size göre değil mi? O zaman çilek reçeli tarifi yüzünüzü güldürecek. Bir gece önceden ayarlamanız gereken malzemeleriyle çilek reçeli nasıl yapılır? Detaylar...
Çilek Reçeli Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Şeker Bayramı, Ev Partisi, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kg çilek



2 kg tozşeker



1 su bardağı su



Yarım limonun suyu


YAPILIŞI

Çilekleri temizleyip üzerine tozşeker ekleyin ve bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün ocağa oturtun. Üzerine 1 su bardağı su ekleyip 25-30 dakika kaynatın. Ara sıra üzerinde biriken köpükleri alın. Limon suyunu ekleyin ve 2-3 dakika sonra ocağı kapatın. Reçel daha sıcakken konserve kavanozlarına pay edin. Kapağını (kapak mutlaka yeni olmalı) kapatın. Kavanozu ters olarak koyun ve soğuyana kadar bu şekilde bekletin. Uygun bir yerde saklayın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Buz Sufle Tarifi
Buz Sufle Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN