Çilek Sefası Tarifi

çıkacak kadar su ilave edin. Harlı ateşte birkaç dakika kaynatın. Suyunu süzüp, üzerlerinden soğuk su geçirin ve kabuklarını ayıklayın. Çilekleri, bademlerle birlikte robotta püre yapın. Limon suyu, şeker ve likör veya rom ilave edip karıştırın. Servis tabağının bir kenarına çilekleri koyun. Üzerine krem şanti sıkın. Diğer kenara da çilek sosu koyup, nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

Çilekleri ayıklayıp iyice yıkayın. Çileklerden sos için 1 kase ayırın. Bademleri küçük bir kaba koyup, üzerine