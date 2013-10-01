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Çilek Sefası Tarifi

Eğer sefa sürerek yemek yemek istiyorsanız çilek sefası tarifi tam sizlik. Çilek sefası nasıl yapılır?
Çilek Sefası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg çilek

100 gram badem

Yarım limonun suyu

1 kahve fincanı likör veya

1-2 çorba kaşığı rom

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 paket çırpılmış krem şanti

Nane yaprakları

YAPILIŞI

Çilekleri ayıklayıp iyice yıkayın. Çileklerden sos için 1 kase ayırın. Bademleri küçük bir kaba koyup, üzerine
çıkacak kadar su ilave edin. Harlı ateşte birkaç dakika kaynatın. Suyunu süzüp, üzerlerinden soğuk su geçirin ve kabuklarını ayıklayın. Çilekleri, bademlerle birlikte robotta püre yapın. Limon suyu, şeker ve likör veya rom ilave edip karıştırın. Servis tabağının bir kenarına çilekleri koyun. Üzerine krem şanti sıkın. Diğer kenara da çilek sosu koyup, nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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