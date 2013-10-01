Çilek Sefası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg çilek
100 gram badem
Yarım limonun suyu
1 kahve fincanı likör veya
1-2 çorba kaşığı rom
Yarım su bardağı pudra şekeri
1 paket çırpılmış krem şanti
Nane yaprakları
YAPILIŞI
Çilekleri ayıklayıp iyice yıkayın. Çileklerden sos için 1 kase ayırın. Bademleri küçük bir kaba koyup, üzerine
çıkacak kadar su ilave edin. Harlı ateşte birkaç dakika kaynatın. Suyunu süzüp, üzerlerinden soğuk su geçirin ve kabuklarını ayıklayın. Çilekleri, bademlerle birlikte robotta püre yapın. Limon suyu, şeker ve likör veya rom ilave edip karıştırın. Servis tabağının bir kenarına çilekleri koyun. Üzerine krem şanti sıkın. Diğer kenara da çilek sosu koyup, nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.