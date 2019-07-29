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Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi

Çilek sorbeli irmikli muhallebi tarifi... Muhallebi tadında farklılık yaratacağınız Çilek sorbeli irmikli muhallebi nasıl yapılır?
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 litre süt



7 çorba kaşığı irmik



8 çorba kaşığı tozşeker



2 çorba kaşığı tereyağı



Sorbe için:



Yarım kg çilek


YAPILIŞI

Süt, irmik ve tozşekeri derin bir tencereye alıp, muhallebi kıvamına gelene dek karıştırarak pişirin. Kıvam aldığında tereyağı ekleyip karıştırın. Tereyağı eriyince ocaktan alıp, servis kaplarına pay edin. Sorbe için çilekleri temizleyip blenderden geçirin. Geniş bir kaba incecik yayın ve derin dondurucuya yerleştirin. İyice donana dek dinlendirip, çıkarın. Çatal yardımıyla küçük parçalara ayırıp, muhallebilerin üzerlerine pay edin. Bekletmeden servis yapın.

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