Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi

Süt, irmik ve tozşekeri derin bir tencereye alıp, muhallebi kıvamına gelene dek karıştırarak pişirin. Kıvam aldığında tereyağı ekleyip karıştırın. Tereyağı eriyince ocaktan alıp, servis kaplarına pay edin. Sorbe için çilekleri temizleyip blenderden geçirin. Geniş bir kaba incecik yayın ve derin dondurucuya yerleştirin. İyice donana dek dinlendirip, çıkarın. Çatal yardımıyla küçük parçalara ayırıp, muhallebilerin üzerlerine pay edin. Bekletmeden servis yapın.