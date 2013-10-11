Çilek Sos Eşliğinde Meyve Kızartması Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Meyvelerin kabuklarını soyun. Elma, muz ve şeftaliyi dilimleyin. Kayısıyı ortadan ikiye kesip, çekirdeğini çıkartın. Tavaya tereyağını alıp, eritin. Meyveleri tavaya dizin ve üzerlerine toz şeker serpin. Önlü arkalı kızartın ve servis tabağına alın. Sos için, yıkanmış ve ayıklanmış çileği toz şekerle birlikte blenderden geçirin. Sosu tavaya alıp, içine nişasta ekleyin ve kaynatın. Ocaktan alıp, içine konyağı katın ve karıştırın. Soğuduktan sonra meyvelerle birlikte servis yapın.