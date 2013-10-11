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Çilek Sos Eşliğinde Meyve Kızartması Tarifi

Patates kızartmasından sıkıldınız mı? Çilek sos eşliğinde meyve kızartması tarifi ile kahvaltılarınız tatlanacak. İster kahvaltıda isterse sonrasında yiyebileceğini çilek sos eşliğinde meyve kızartması nasıl yapılır?
Çilek Sos Eşliğinde Meyve Kızartması Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2'şer adet elma ve muz

6 dilim ananas

6 adet kayısı

3 adet şeftali

1 çorba kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı toz şeker

Sos için: 750 gram çilek

1 kahve fincanı toz şeker

1 tatlı kaşığı (silme) nişasta

4 çorba kaşığı konyak

YAPILIŞI

Meyvelerin kabuklarını soyun. Elma, muz ve şeftaliyi dilimleyin. Kayısıyı ortadan ikiye kesip, çekirdeğini çıkartın. Tavaya tereyağını alıp, eritin. Meyveleri tavaya dizin ve üzerlerine toz şeker serpin. Önlü arkalı kızartın ve servis tabağına alın. Sos için, yıkanmış ve ayıklanmış çileği toz şekerle birlikte blenderden geçirin. Sosu tavaya alıp, içine nişasta ekleyin ve kaynatın. Ocaktan alıp, içine konyağı katın ve karıştırın. Soğuduktan sonra meyvelerle birlikte servis yapın.
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