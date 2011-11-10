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Çilek Soslu Beyaz Çikolatalı Mus

Çilek Soslu Beyaz Çikolatalı Mus
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150-200 gram beyaz çikolata (1 paket 80 gram)

Yarım su bardağı sıcak süt

250 ml krema

1 adet yumurtanın akı (oda sıcaklığında)

1 çorba kaşığı vanilya

Bir tutam tuz

Sos için:

250 gram çilek (vişne de olabilir)

Yarım su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Sos için, çilek ve toz şekeri blenderden geçirerek püre haline getirin. Buzdolabında bekletin. Beyaz çikolatayı benmari usulü eritin. Sütü, üç seferde, azar azar ve karıştırarak çikolataya ekleyin. Çikolatanın eridiği kabı sıcak sudan alıp ılınmaya bırakın. Kremayı mikserle kıvamlı bir hal alıncaya kadar çırpın. Başka bir kabın içinde yumurta akını, bir tutam tuz ilave ederek mikserle kar haline getirin. Çırpılmış yumurta akının yarısını çikolataya ekleyip karıştırın. Daha sonra kalan yumurta akını, vanilyayı ve çırpılmış kremayı da çikolataya ekleyin. Çok fazla karıştırmayın. Karışımı, buzdolabında biraz kıvam alana kadar dinlendirin. Servis yapacağınız soğuk kup bardaklarının içine bir çorba kaşığı sos, bir çorba kaşığı mus, tekrar sos ve üst kata mus koyun. Musun kıvam alması için buzdolabında 1-2 saat bekletin ve servis yapın
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