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Çilek Soslu Dondurma Kupları Tarifi

Soğuk soğuk tatlı yemek için en iyi tarif çilek soslu dondurmalı kup tarifi... Üstünü nane yaprakları ile süsleyebileceğiniz çilek soslu dondurmalı kup nasıl yapılır?
Çilek Soslu Dondurma Kupları Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4-8 top Çilek-Kaymak Dondurma

Yarım kg çilek

1 çorba kaşığı pudraşekeri

1 tatlı kaşığı nişasta

1 paket pötibör bisküvi

YAPILIŞI

Çilekleri temizleyip, blenderden geçirin. Tencereye alıp ocağa oturtun. 1-2 dakika pişirin ve önce pudraşekeri, daha sonra nişastayı eleyerek ilave edin. Koyulaşana dek sürekli karıştırıp ılınmaya bırakın. Sosu kuplara pay edip üzerlerine iki parmağı geçmeyecek şekilde dövülmüş bisküvi serpin. 1 veya 2 top dondurma yerleştirip yeniden bisküvi serpin. Üstüne 2 top dondurma yerleştirerek servis yapın.
Afiyet olsun ..
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