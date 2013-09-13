Çilek Soslu Dondurma Kupları Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4-8 top Çilek-Kaymak Dondurma
Yarım kg çilek
1 çorba kaşığı pudraşekeri
1 tatlı kaşığı nişasta
1 paket pötibör bisküvi
YAPILIŞI
Çilekleri temizleyip, blenderden geçirin. Tencereye alıp ocağa oturtun. 1-2 dakika pişirin ve önce pudraşekeri, daha sonra nişastayı eleyerek ilave edin. Koyulaşana dek sürekli karıştırıp ılınmaya bırakın. Sosu kuplara pay edip üzerlerine iki parmağı geçmeyecek şekilde dövülmüş bisküvi serpin. 1 veya 2 top dondurma yerleştirip yeniden bisküvi serpin. Üstüne 2 top dondurma yerleştirerek servis yapın.
Afiyet olsun ..