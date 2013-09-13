Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Çilek Soslu Dondurma Kupları Tarifi

Çilek Soslu Dondurma Kupları Tarifi

Soğuk soğuk tatlı yemek için en iyi tarif çilek soslu dondurmalı kup tarifi... Üstünü nane yaprakları ile süsleyebileceğiniz çilek soslu dondurmalı kup nasıl yapılır?

4 Kişilik

Ev Partisi, Kutlama