DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çilek Soslu Dondurmalı Kup Tarifi

Çilek Soslu Dondurmalı Kup Tarifi

Soğuk soğuk tatlı yemek için en iyi tarif çilek soslu dondurmalı kup tarifi... Üstünü nane yaprakları ile süsleyebileceğiniz çilek soslu dondurmalı kup nasıl yapılır?
Çilek Soslu Dondurmalı Kup Tarifi
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 top çilekli dondurma

Sos için: Yarım kg çilek

Yarım su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı nişasta

YAPILIŞI

Çilekleri ayıklayın ve küp şeklinde doğrayın. Su, şeker ve çilekleri küçük bir kapta ve kısık ateşte kaynamaya bırakın. Karıştırarak şekeri eritin. Çilekler de yumuşamaya başlayınca, nişastayı ekleyin ve karıştırın. Koyulaşınca ateşten alın. Sosu mikserden geçirerek soğumaya bırakın. Kupa koyduğunuz 4 top çilekli dondurmayı, dilediğiniz kadar sos ile süsleyin. Taze nane yaprakları ile servis yapın.

PÜF NOKTASI

Artan sosu kapaklı bir kavanoza koyup, buzdolabında bir süre muhafaza edebilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN