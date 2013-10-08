Çilek Soslu Dondurmalı Kup Tarifi

Çilekleri ayıklayın ve küp şeklinde doğrayın. Su, şeker ve çilekleri küçük bir kapta ve kısık ateşte kaynamaya bırakın. Karıştırarak şekeri eritin. Çilekler de yumuşamaya başlayınca, nişastayı ekleyin ve karıştırın. Koyulaşınca ateşten alın. Sosu mikserden geçirerek soğumaya bırakın. Kupa koyduğunuz 4 top çilekli dondurmayı, dilediğiniz kadar sos ile süsleyin. Taze nane yaprakları ile servis yapın.