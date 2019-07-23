Çilek Soslu Gato Tarifi

Öncelikle pandispanya için derin bir kapta yumurta ve tozşekeri boza kıvamına gelene kadar çırpın. Elenmiş un-vanilya ile rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip, karıştırın. Pişirme kağıdı serilmiş ve tereyağı ile yağlanmış fırın tepsisine, her tarafına eşit gelecek şekilde karışımı boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin. Bir kartondan 8x8 cm olacak şekilde kare kesin. Pişen ve soğuyan pandispanyadan bu kartonun büyüklüğünde 12 adet kare kesin. Krema için süt ve tozşekeri bir tencereye alın. İçine un, nişasta ve kremayı katıp, koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve tereyağını ilave edip, karıştırarak soğutun. Kestiğiniz pandispanya parçalarını dörderli gruplar olacak şekilde ayırın. Dört adet pandispanya parçasının arasına hazırladığınız kremadan sürerek üst üste koyun. Kalan diğer dörderli 2 grubu da aynı şekilde hazırlayın. Toplam 3 adet gato pasta elde edin ve donması için buzdolabında 2 saat bekletin. Çilekli sos için ayıklanmış yarım kg çileği tozşekerle birlikte robottan geçirin. İçine küp şeklinde doğranmış 5 adet çileği ekleyip, karıştırın. Pastanın üzerine bu sostan gezdirin ve servis yapın.