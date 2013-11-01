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Çilek Soslu İrmik Tatlısı Tarifi

İrmik tatlısı seveni çoktur. Çilek soslu irmik tatlısı tarifi ile damaklarda biraz değişiklik yapmak isteyenlerde olabilir.Çilek soslu irmik tatlısı nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir gibi soruların cevaplarınızı sizin için derledik.
Çilek Soslu İrmik Tatlısı Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

9 çorba kaşığı irmik

5 su bardağı süt

9 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı hindistan cevizi

1 çorba kaşığı margarin



Çilek sos için:

20 adet çilek

4 çorba kaşığı pudra şekeri


YAPILIŞI

İrmik, süt, toz şeker ve hindistan cevizini tencereye alın. Kaynayana dek karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca margarin ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Karışımı küçük kaselere pay edip, soğuyana dek dinlendirin. Daha sonra buzdolabına yerleştirip, 1 gece bekletin. Çilek sos için çilek ve pudra şekerini blenderden geçirip, 2 dakika pişirin. Tatlıları buzdolabından alıp, servis tabaklarına ters çevirerek çıkarın. Üzerine çilek sos gezdirip servis yapın.
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