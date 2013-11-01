Çilek Soslu İrmik Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
9 çorba kaşığı irmik
5 su bardağı süt
9 çorba kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı hindistan cevizi
1 çorba kaşığı margarin
Çilek sos için:
20 adet çilek
4 çorba kaşığı pudra şekeri
YAPILIŞI
İrmik, süt, toz şeker ve hindistan cevizini tencereye alın. Kaynayana dek karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca margarin ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Karışımı küçük kaselere pay edip, soğuyana dek dinlendirin. Daha sonra buzdolabına yerleştirip, 1 gece bekletin. Çilek sos için çilek ve pudra şekerini blenderden geçirip, 2 dakika pişirin. Tatlıları buzdolabından alıp, servis tabaklarına ters çevirerek çıkarın. Üzerine çilek sos gezdirip servis yapın.