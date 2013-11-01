Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Çilek Soslu İrmik Tatlısı Tarifi

Çilek Soslu İrmik Tatlısı Tarifi

İrmik tatlısı seveni çoktur. Çilek soslu irmik tatlısı tarifi ile damaklarda biraz değişiklik yapmak isteyenlerde olabilir.Çilek soslu irmik tatlısı nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir gibi soruların cevaplarınızı sizin için derledik.

6 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti