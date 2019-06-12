Çilek Soslu Muhallebili Kadayıf Tarifi

Muhallebi için süt, irmik, tozşeker ve vanilyayı tencereye alın. 2 dakika sürekli karıştırarak pişirin. Kaynayınca ocaktan alın. Kadayıfı geniş bir tepsiye alın. Üzerine eritilmiş tereyağı ve sıvıyağ karışımı gezdirip elinizle iyice harmanlayın. Kadayıfın yarısını fırın kabına bastırarak yerleştirin. Üzerine irmikli karışımı yayıp, kalan kadayıfla kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Şerbet için tozşeker ve suyu 5 dakika kaynatın. Limon suyu ilave edip ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Daha sonra sıcak kadayıfın üzerine soğuk şerbeti gezdirin ve şerbeti çekene dek dinlendirin. Sos için çilekleri temizleyip blenderden geçirin. Tozşeker ve nişasta ilave edip, ocağa oturtun ve sürekli karıştırarak 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Kadayıfı dilimleyip, servis tabağına koyun. Üzerine sos gezdirip servis yapın.