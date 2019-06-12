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Çilek Soslu Muhallebili Kadayıf Tarifi

Kadayıfta farklı tatlar denemek isteyenlere çilek soslu muhallebili kadayıf tarifi önerimizdir. Peki zengin malzemesiyle çilek soslu muhallebili kadayıf nasıl yapılır?
Çilek Soslu Muhallebili Kadayıf Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Şeker Bayramı, Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kadayıf



125 gram tereyağı



1 çay bardağı sıvıyağ



Muhallebi için:



İki buçuk su bardağı süt



İki buçuk çorba kaşığı irmik



İki buçuk çorba kaşığı



tozşeker



1 paket vanilya



Şerbet için:



3 su bardağı tozşeker



4 su bardağı su



1 çorba kaşığı limon suyu



Sos için: 500 gram çilek



1 çay bardağı tozşeker



1 tatlı kaşığı nişasta


YAPILIŞI

Muhallebi için süt, irmik, tozşeker ve vanilyayı tencereye alın. 2 dakika sürekli karıştırarak pişirin. Kaynayınca ocaktan alın. Kadayıfı geniş bir tepsiye alın. Üzerine eritilmiş tereyağı ve sıvıyağ karışımı gezdirip elinizle iyice harmanlayın. Kadayıfın yarısını fırın kabına bastırarak yerleştirin. Üzerine irmikli karışımı yayıp, kalan kadayıfla kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Şerbet için tozşeker ve suyu 5 dakika kaynatın. Limon suyu ilave edip ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Daha sonra sıcak kadayıfın üzerine soğuk şerbeti gezdirin ve şerbeti çekene dek dinlendirin. Sos için çilekleri temizleyip blenderden geçirin. Tozşeker ve nişasta ilave edip, ocağa oturtun ve sürekli karıştırarak 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Kadayıfı dilimleyip, servis tabağına koyun. Üzerine sos gezdirip servis yapın.

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