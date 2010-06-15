Çilek Rüyası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kasede yumurta akı, toz şeker ve vanilyayı iyice çırpın. Krema ve greyfurt suyunu ilave edip çırpmaya devam edin. Küçük kağıt kek kalıplarına bu karışımı pay edin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Fırından aldığınız tatlıların üzerini çilek dilimleri ile süsleyin. Ilık olarak servis yapın.