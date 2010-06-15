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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çilek Rüyası

Çilek Rüyası

Çilek Rüyası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurtanın akı

Yarım çay bardağı toz şeker

Yarım tatlı kaşığı vanilya

Yarım su bardağı yarım

yağlı krema

2 çorba kaşığı greyfurt suyu



Süslemek için:

Çilek

YAPILIŞI

Derin bir kasede yumurta akı, toz şeker ve vanilyayı iyice çırpın. Krema ve greyfurt suyunu ilave edip çırpmaya devam edin. Küçük kağıt kek kalıplarına bu karışımı pay edin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Fırından aldığınız tatlıların üzerini çilek dilimleri ile süsleyin. Ilık olarak servis yapın.
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