Çilek Soslu Tropikal Krep

Sofra Tarifi

Bir buçuk su bardağı süt 2 adet yumurta 2 su bardağı un 3 çorba kaşığı sıvı yağ İç malzemesi için: 2 adet muz 2 adet kivi 5 adet ananas dilimi Sos malzemesi için: Yarım kg çilek 3 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Krebi hazırlamak için sütü, yumurtaları, 2 su bardağı unu ve 3 çorba kaşığı sıvı yağı derin bir kap içerisinde iyice karıştırın. Yağlanmış teflon tavaya ince tabaka halinde dökerek önlü-arkalı pişirin. Muzu, kiviyi ve ananas dilimlerini küçük küçük keserek bir kap içerisinde karıştırın. Çilek ve pudra şekerini blender yardımıyla sos haline getirin. Kreplerin içine, hazırladığınız meyve karışımından yerleştirerek bohça şeklinde katlayın. Üzerine çilek sosu gezdirerek servis yapın.