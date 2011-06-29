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Çilekli Beyaz Çikolatalar

Çilekli Beyaz Çikolatalar
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket (80'er gramlık) beyaz çikolata

3-4 çorba kaşığı mısır gevreği

4-5 adet çilek

YAPILIŞI

Beyaz çikolataları benmari usulü eritin. Eritilmiş çikolatanın içine 3-4 çorba kaşığı mısır gevreğini atıp karıştırın. Yağlı kağıdı düz bir zemine serin. Beyaz çikolatalı mısır gevreğinden tatlı kaşığıyla parçalar alıp yağlı kağıdın üzerine aralıklı olarak dizin. Çilekleri dilimleyip üzerine yerleştirip tekrar çikolatalı mısır gevreğinden koyun. Donması için buzdolabına alın. 1-2 saat beklettikten sonra servis yapın.
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