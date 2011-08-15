Çilekli Beze

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Beze için yumurta aklarını iyice çırpın. Üzerine 2 çay bardağı toz şekeri ekleyip, kar haline gelene dek çırpmaya devam edin. Karışımı sıkma torbasıyla veya kaşıkla yağlı kağıdın üzerine, yarım limon şeklinde dökün (20-25 adet). Ilık fırında 20-25 dakika pişirin. Ilındıktan sonra bezeleri buzdolabında soğutun. Bu arada içi için krem şantiyi 2 su bardağı soğuk sütle çırpın ve 15 dakika buzdolabında bekletin. Bezeleri dikkatlice enlemesine ortadan ikiye bölün. Bezelerin bir yüzüne krem şanti sürün. Üzerlerine, ayıklanıp doğranmış çilekleri sıralayın. Diğer beze parçalarını üzerine kapatıp, servis yapın.