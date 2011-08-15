DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çilekli Beze

Çilekli Beze

Çilekli Beze
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Beze için:

2 adet yumurtanın akı

2 çay bardağı toz şeker



İçi için:

2 poşet krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

2 su bardağı çilek

YAPILIŞI

Beze için yumurta aklarını iyice çırpın. Üzerine 2 çay bardağı toz şekeri ekleyip, kar haline gelene dek çırpmaya devam edin. Karışımı sıkma torbasıyla veya kaşıkla yağlı kağıdın üzerine, yarım limon şeklinde dökün (20-25 adet). Ilık fırında 20-25 dakika pişirin. Ilındıktan sonra bezeleri buzdolabında soğutun. Bu arada içi için krem şantiyi 2 su bardağı soğuk sütle çırpın ve 15 dakika buzdolabında bekletin. Bezeleri dikkatlice enlemesine ortadan ikiye bölün. Bezelerin bir yüzüne krem şanti sürün. Üzerlerine, ayıklanıp doğranmış çilekleri sıralayın. Diğer beze parçalarını üzerine kapatıp, servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN