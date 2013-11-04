Çilekli Çikolatalı Pasta Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Kek için:
5 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
100 gram bitter çikolata
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı yer fıstığı
İçi için:
300 gram çilek
1 su bardağı krema
300 gram bitter çikolata
Üzeri için:
Kakao
YAPILIŞI
Kek için yumurta ve toz şekeri çırpın. Çikolatayı benmari usulü eritip, ilave edin. Un, kabartma tozu ve yer fıstığı ekleyip karıştırın. Yağlanmış kek kalıbına döküp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Soğutup ikiye kesin. Kremayı kaynatıp, çikolata ekleyin. Çikolata eriyince ocaktan alıp soğumaya bırakın. Çikolata sosun bir kısmını birinci kat kekin üzerine gezdirin. İkiye bölünmüş çilek yerleştirip, ikinci kat keki üzerine kapatın. Üzerine kalan çikolata sosu gezdirin. Kakao serpip servis yapın.