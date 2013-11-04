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Çilekli Çikolatalı Pasta Tarifi

Doğum günü var ve siz pasta almaya çıkamıyor musunuz? Çilekli çikolatalı pasta tarifi ile evde hızlıca yapabilirsiniz. Çilekli çikolatalı pasta nasıl yapılır diyorsanız tarifin detayları burada...
Çilekli Çikolatalı Pasta Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için:

5 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

100 gram bitter çikolata

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı yer fıstığı

İçi için:



300 gram çilek

1 su bardağı krema

300 gram bitter çikolata



Üzeri için:

Kakao


YAPILIŞI

Kek için yumurta ve toz şekeri çırpın. Çikolatayı benmari usulü eritip, ilave edin. Un, kabartma tozu ve yer fıstığı ekleyip karıştırın. Yağlanmış kek kalıbına döküp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Soğutup ikiye kesin. Kremayı kaynatıp, çikolata ekleyin. Çikolata eriyince ocaktan alıp soğumaya bırakın. Çikolata sosun bir kısmını birinci kat kekin üzerine gezdirin. İkiye bölünmüş çilek yerleştirip, ikinci kat keki üzerine kapatın. Üzerine kalan çikolata sosu gezdirin. Kakao serpip servis yapın.
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