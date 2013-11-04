Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Çilekli Çikolatalı Pasta Tarifi

Çilekli Çikolatalı Pasta Tarifi

Doğum günü var ve siz pasta almaya çıkamıyor musunuz? Çilekli çikolatalı pasta tarifi ile evde hızlıca yapabilirsiniz. Çilekli çikolatalı pasta nasıl yapılır diyorsanız tarifin detayları burada...

8 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama