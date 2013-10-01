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Çilekli Elmalar Tarifi

Çilekli elma tatlısı tarifi ile hafta sonu misafirlerinizi en güzel şekilde ağırlayabilirsiniz. Çilekli elma tatlısı nasıl yapılır diyorsanız işte detaylar...
Çilekli Elmalar Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet orta boy elma

2 çorba kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı safran

Bir buçuk su bardağı su

l İçi için: 300 gram ayıklanmış çilek

l 2 çorba kaşığı labne peyniri

3 çorba kaşığı krema

2 çorba kaşığı pudra şekeri

2 çorba kaşığı hindistancevizi

2 çorba kaşığı kıyılmış badem

Süslemek için: 5 adet çilek

YAPILIŞI

Kabukları soyulmuş ve ortası oyulmuş elmaları bir tencereye alın ve üzerine toz şekeri serpin. Safranı suda eritip bu karışımı tencereye boşaltın. Elmalar hafif yumuşayıncaya kadar pişirin. Ilınması için bir kenara alın. Diğer tarafta çileği çatalla ezin. İçine labne peyniri, krema, pudra şekeri, hindistancevizi ve bademi katıp iyice karıştırın. Bu karışımı elmaların içine eşit olarak doldurun. Buzdolabında 1 saat bekletin. Çilekle süsleyip,
soğuk olarak servis yapın.
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