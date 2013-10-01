Çilekli Elmalar Tarifi

Kabukları soyulmuş ve ortası oyulmuş elmaları bir tencereye alın ve üzerine toz şekeri serpin. Safranı suda eritip bu karışımı tencereye boşaltın. Elmalar hafif yumuşayıncaya kadar pişirin. Ilınması için bir kenara alın. Diğer tarafta çileği çatalla ezin. İçine labne peyniri, krema, pudra şekeri, hindistancevizi ve bademi katıp iyice karıştırın. Bu karışımı elmaların içine eşit olarak doldurun. Buzdolabında 1 saat bekletin. Çilekle süsleyip,

soğuk olarak servis yapın.