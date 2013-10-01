Çilekli Elmalar Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet orta boy elma
2 çorba kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı safran
Bir buçuk su bardağı su
l İçi için: 300 gram ayıklanmış çilek
l 2 çorba kaşığı labne peyniri
3 çorba kaşığı krema
2 çorba kaşığı pudra şekeri
2 çorba kaşığı hindistancevizi
2 çorba kaşığı kıyılmış badem
Süslemek için: 5 adet çilek
YAPILIŞI
Kabukları soyulmuş ve ortası oyulmuş elmaları bir tencereye alın ve üzerine toz şekeri serpin. Safranı suda eritip bu karışımı tencereye boşaltın. Elmalar hafif yumuşayıncaya kadar pişirin. Ilınması için bir kenara alın. Diğer tarafta çileği çatalla ezin. İçine labne peyniri, krema, pudra şekeri, hindistancevizi ve bademi katıp iyice karıştırın. Bu karışımı elmaların içine eşit olarak doldurun. Buzdolabında 1 saat bekletin. Çilekle süsleyip,
soğuk olarak servis yapın.