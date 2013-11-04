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Çilekli Elmalı Pay Tarifi

Çilekli elmalı pay nasıl yapılır? Çayların yanında tatlı bir güzellik isteyenlere çilekli elmalı pay tarifi
Çilekli Elmalı Pay Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı un

125 gram tereyağı

1 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker



İçi için:

8 adet çilek

1 adet elma

2 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı kıyılmış ceviz

2 çorba kaşığı kuru üzüm

Üzeri için:



1 adet yumurtanın sarısı

Pudra şekeri


YAPILIŞI

Un, tereyağı, yumurta ve toz şekeri geniş bir kapta yoğurun. Hamurdan bezeler koparıp, bezelerin bir kısmını elinizle açarak küçük boy tart kalıplarının tabanlarına yerleştirin. Ayrı bir yerde küp doğranmış elma,toz şeker, ceviz, kuru üzümü pişirin. Ocaktan almaya yakın doğranmış çilek ilave edin ve ılınmaya bırakın. Karışımı payların içlerine koyun. Kalan bezeleri elinizde şeritler halinde şekillendirin. Daha sonra payların üzerine yerleştirin. Çırpılmış yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin. Pudra şekeri serpip servis yapın.
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