Çilekli Elmalı Pay Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı un
125 gram tereyağı
1 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
İçi için:
8 adet çilek
1 adet elma
2 çorba kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı kıyılmış ceviz
2 çorba kaşığı kuru üzüm
Üzeri için:
1 adet yumurtanın sarısı
Pudra şekeri
YAPILIŞI
Un, tereyağı, yumurta ve toz şekeri geniş bir kapta yoğurun. Hamurdan bezeler koparıp, bezelerin bir kısmını elinizle açarak küçük boy tart kalıplarının tabanlarına yerleştirin. Ayrı bir yerde küp doğranmış elma,toz şeker, ceviz, kuru üzümü pişirin. Ocaktan almaya yakın doğranmış çilek ilave edin ve ılınmaya bırakın. Karışımı payların içlerine koyun. Kalan bezeleri elinizde şeritler halinde şekillendirin. Daha sonra payların üzerine yerleştirin. Çırpılmış yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin. Pudra şekeri serpip servis yapın.