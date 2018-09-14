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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çilekli Fransız Tostu

Çilekli Fransız Tostu

Çilekli Fransız Tostu
  • 10 Kişilik
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6-8 adet çilek

10 dilim tost ekmeği

1 su bardağı çikolatalı fındık kreması

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı süt

1 paket bitter çikolata (80 gram)



KIZARTMAK İÇİN: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Tost ekmeklerinin kenarlarını kesin. Bir merdane yardımı ile inceltin. Üzerine ince bir katman halinde çikolatalı fındık kreması sürün. Küp doğradığınız çileklerden 1'er çorba kaşığı serpiştirin. Ekmekleri sıkıca sararak rulo haline getirin. Yumurtayı derin bir kapta sütle birlikte çırpın. Rulo ekmekleri yumurtaya hızlıca batırıp çıkarın. Tavada kızdırılmış sıvı yağda hafif renk alana kadar çevirerek kızartın. Daha sonra üzerilerini benmari usulü eritilmiş çikolata ile süsleyerek servis yapın.
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