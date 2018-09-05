DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çilekli Halka

Çilekli Halka

Çilekli Halka
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8-10 adet çilek

200 gram bitter çikolata

200 gram karabuğday patlağı

1 tatlı kaşığı tarçı

YAPILIŞI

Dilediğiniz şekildeki porsiyonluk kek kalıplarına küçük küp doğranmış çilekleri pay edin. Çikolatayı benmari usulü eritip ılınana dek dinlendirin. Ilındığında çileklerin üzerilerine gezdirin. Karabuğday patlağı ile tarçını karıştırıp çikolatanın üzerine serpiştirin ve derin dondurucuya yerleştirin. Donduğunda servis etmeden 10 dakika önce dolaptan çıkarın. Servis tabağına ters çevirip çıkarın ve servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fırında Peynirli Armut
Fırında Peynirli Armut
Meyveli Kajulu Atıştırmalık
Meyveli Kajulu Atıştırmalık
Karabuğday Unlu Waffle
Karabuğday Unlu Waffle
Hurma Topları
Hurma Topları
Chia'lı Enerji Topları
Chia'lı Enerji Topları
Fırında Kirazlı Sufle
Fırında Kirazlı Sufle
Yalancı Dondurma
Yalancı Dondurma
Şeftali ve Böğürtlenli Crumble
Şeftali ve Böğürtlenli Crumble

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN