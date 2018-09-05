Çilekli Halka

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dilediğiniz şekildeki porsiyonluk kek kalıplarına küçük küp doğranmış çilekleri pay edin. Çikolatayı benmari usulü eritip ılınana dek dinlendirin. Ilındığında çileklerin üzerilerine gezdirin. Karabuğday patlağı ile tarçını karıştırıp çikolatanın üzerine serpiştirin ve derin dondurucuya yerleştirin. Donduğunda servis etmeden 10 dakika önce dolaptan çıkarın. Servis tabağına ters çevirip çıkarın ve servis yapın.