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Çilekli Mereng Tarifi

Çilekli mereng tarifi... Eğer sizde mereng seviyorsanız bu tarif tam sizlik. Çilekli mereng nasıl yapılır?
Çilekli Mereng Tarifi
  • 7 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Beze için: 6 adet yumurtanın akı

2 su bardağı toz şeker

Mereng kreması için:

Bir buçuk su bardağı toz krem şanti

1 su bardağı krema

Yarım su bardağı süt

1 çorba kaşığı toz jelatin

1 kahve fincanı soğuk su

200 gram çilek

1.5 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağı file badem

Servis için: Taze çilek, çilek sosu ve

nane yaprağı

YAPILIŞI

Mereng bezesi için, yumurta aklarını mikserle çırparak köpürtün. Yavaş yavaş toz şeker ilave edin. Kar beyazı kıvamına gelene kadar çırpın. Bu karışımı, krem şanti torbasına koyun. Yağlı kağıt üzerine yuvarlak şekillerde sıkın. Önceden ısıtılmış 100 derece fırında 2 saat pişirin. Krema için, krem şanti, krema ve sütü mikserde çırpın. Jelatini suda eriterek bu karışıma ilave edin. Daha sonra tüm bu malzemeye şeker ve doğranmış çileği ilave edin.Dondurucuda 2 saat bekletin. Ardından, fırında pişirilen bezelerin yarısını servis tabaklarına alın. Üzerine 2'şer çorba kaşığı mereng kremasını paylaştırın. Kalan bezeleri üzerlerine kapatın. File bademle etrafını süsleyin. Çilek, çilek sosu ve nane yaprağı ile servis yapın. Çilek sosu: 500 gram çilek, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı toz şekeri kaynatın ve blenderden geçirin. Yarım su bardağı soğuk suda 1 çorba kaşığı nişastayı eritin. Blenderden geçirdiğiniz karışıma ekleyin. Tekrar kaynatın ve soğuduktan sonra kullanın.
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