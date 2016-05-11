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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çilekli Mini Pastalar Tarifi

Çilekli Mini Pastalar Tarifi

Atıştırmalık yer gibi pasta yemek isteyenlere çilekli mini pastalar tarifi... Hazırlayacağınız minik pastalar ile canınız sıkıldığı an dolabı açıp ağzınıza atabilirsiniz. Çilekli mini pastalar nasıl yapılır gelin bakalım...
Çilekli Mini Pastalar Tarifi
  • 6-8 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket pötibör bisküvi

200 gram tereyağı

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

100 gram sütlü çikolata

Krema için:

10 adet dilimlenmiş çilek

3 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı nişasta

2 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı tereyağı

3 su bardağı süt

3 çorba kaşığı labne peyniri

Süslemek için: Çilek

YAPILIŞI

Toz haline getirilmiş bisküvi, tereyağı ve cevizi iyice yoğurun. Yağlı kağıtla kaplanmış dikdörtgen bir kalıba yayıp derin dondurucuda dinlendirin. Krema için labne peyniri hariç kalan malzemeyi tencereye alıp sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp karıştırarak soğutun.Labne peyniri ilave edip karıştırın.

Daha sonra derin dondurucudaki tabanın üzerine yayın. Çikolatayı benmari usulü eritin. Tatlının üzerine gezdirip, buzdolabında 10-15 dakika dinlendirin. Yuvarlak kalıpla şekiller çıkarıp servis tabağına alın. Üzerlerine çilek yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

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