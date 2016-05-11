Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Çilekli Mini Pastalar Tarifi

Çilekli Mini Pastalar Tarifi

Atıştırmalık yer gibi pasta yemek isteyenlere çilekli mini pastalar tarifi... Hazırlayacağınız minik pastalar ile canınız sıkıldığı an dolabı açıp ağzınıza atabilirsiniz. Çilekli mini pastalar nasıl yapılır gelin bakalım...

6-8 Kişilik

Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama