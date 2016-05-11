Çilekli Mini Pastalar Tarifi

Toz haline getirilmiş bisküvi, tereyağı ve cevizi iyice yoğurun. Yağlı kağıtla kaplanmış dikdörtgen bir kalıba yayıp derin dondurucuda dinlendirin. Krema için labne peyniri hariç kalan malzemeyi tencereye alıp sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp karıştırarak soğutun.Labne peyniri ilave edip karıştırın.
Daha sonra derin dondurucudaki tabanın üzerine yayın. Çikolatayı benmari usulü eritin. Tatlının üzerine gezdirip, buzdolabında 10-15 dakika dinlendirin. Yuvarlak kalıpla şekiller çıkarıp servis tabağına alın. Üzerlerine çilek yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.