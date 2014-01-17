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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çilekli Pavlova

Çilekli Pavlova

Çilekli Pavlova
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurtanın akı

Bir tutam tuz

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı buğday nişastası

1 çay kaşığı limon suyu

Üzeri için:

Yarım kg çilek

200 ml krema

Yarım çay bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında beklemiş yumurtaların aklarını bir tutam tuz ile yüksek devirli mikserle katılaşana kadar çırpın. Yarım su bardağı toz şekeri ilave edip parlak bir görünüm elde edene kadar çırpmaya devam edin. Kalan toz şekeri, limon suyunu ve nişastayı ekleyip 1-2 dakika daha çırpın. Fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Kağıdın ortasına yemek tabağı büyüklüğünde bir daire çizin. Hazırladığınız karışımı ya bir kaşık yardımıyla ya da sıkma torbasıyla şekilli olarak bu dairenin içine sıkın. Önceden ısıtılmış 100 derece fırında 2-2,5 saat katılaşana kadar pişirin. Fırından çıkarınca yağlı kağıttan ayırıp soğumaya bırakın. Diğer tarafta üzeri için krema ve toz şekeri mikserle çırpın. Kremayı bir sıkma torbasıyla pavlovanın ortasına sıkın. Buzdolabında yarım saat bekletin. Üzerini ayıklanmış çileklerle süsleyerek servis yapın.

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