Çilekli Pavlova

Oda sıcaklığında beklemiş yumurtaların aklarını bir tutam tuz ile yüksek devirli mikserle katılaşana kadar çırpın. Yarım su bardağı toz şekeri ilave edip parlak bir görünüm elde edene kadar çırpmaya devam edin. Kalan toz şekeri, limon suyunu ve nişastayı ekleyip 1-2 dakika daha çırpın. Fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Kağıdın ortasına yemek tabağı büyüklüğünde bir daire çizin. Hazırladığınız karışımı ya bir kaşık yardımıyla ya da sıkma torbasıyla şekilli olarak bu dairenin içine sıkın. Önceden ısıtılmış 100 derece fırında 2-2,5 saat katılaşana kadar pişirin. Fırından çıkarınca yağlı kağıttan ayırıp soğumaya bırakın. Diğer tarafta üzeri için krema ve toz şekeri mikserle çırpın. Kremayı bir sıkma torbasıyla pavlovanın ortasına sıkın. Buzdolabında yarım saat bekletin. Üzerini ayıklanmış çileklerle süsleyerek servis yapın.