Çilekli Pratik Cheesecake Tarifi

Bisküviyi robottan geçirip toz haline getirin. 250 gram tereyağını ekleyip iyice yoğurun. Yağlı kağıtla kaplanmış orta boy dikdörtgen bir kalıba, kenar yükseltisi biraz fazla olacak şekilde bastırarak yayın. Buzdolabına yerleştirip, 1 saat dinlendirin.
Ayrı bir yerde süt, un, 1 çorba kaşığı tereyağı ve yumurta sarısını sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp, çırparak soğutun.Labne peyniri ekleyip çırpmaya devam edin. Sütlü karışımı buzdolabından aldığınız tabanın üzerine yayın. Çilekle süsleyip, yeniden buzdolabına yerleştirin. 10-15 dakika dinlendirip servis yapın.