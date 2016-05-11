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Çilekli Pratik Cheesecake Tarifi

Çilekli pratik cheesecake tarifi adının hakkını verecek pratiklikte. Eğer masalarınızda güzel görüntülü tatlılar istiyorsanız çilekli pratik cheesecake nasıl yapılır aklınızda tutun deriz...
Çilekli Pratik Cheesecake Tarifi
  • 6-8 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram çilek

2 paket kakaolu bisküvi

250 gram+1 çorba kaşığı tereyağı

3 su bardağı süt

4 çorba kaşığı un

3 adet yumurta sarısı

300 gram labne peyniri

YAPILIŞI

Bisküviyi robottan geçirip toz haline getirin. 250 gram tereyağını ekleyip iyice yoğurun. Yağlı kağıtla kaplanmış orta boy dikdörtgen bir kalıba, kenar yükseltisi biraz fazla olacak şekilde bastırarak yayın. Buzdolabına yerleştirip, 1 saat dinlendirin.

Ayrı bir yerde süt, un, 1 çorba kaşığı tereyağı ve yumurta sarısını sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp, çırparak soğutun.Labne peyniri ekleyip çırpmaya devam edin. Sütlü karışımı buzdolabından aldığınız tabanın üzerine yayın. Çilekle süsleyip, yeniden buzdolabına yerleştirin. 10-15 dakika dinlendirip servis yapın.

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