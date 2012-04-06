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Çilekli Şarlot (Fransız Mutfağı)

Çilekli Şarlot (Fransız Mutfağı)
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Fransız Mutfağı
  • Doğum Günü, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg çilek

400 gram labne peyniri

2-3 çorba kaşığı rom

1 tatlı kaşığı vanilya

3 çorba kaşığı bal

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

100 gram çilekli jöle

2 çay bardağı sıcak su

1 su bardağı kirsch veya çilek likörü

250 gram tuzsuz peksimet

Süslemek için: Çilek

YAPILIŞI

Ayıklanmış çileklerin 5-6 adedini süslemek için bir kenara ayırıp, diğer çilekleri dilimleyin. Labne peynirini romla yumuşatın. Üzerine vanilya, bal, rendelenmiş limon kabuğu ve dilimlenmiş çilekleri ilave edip, karıştırın. Ayrı bir kapta çilekli jöleyi sıcak suda eritin. Kirsch veya çilek likörünü ekleyin. Bütün peksimetleri bu karışımda ıslatın ve bir tabağa alın. Kalan jöleyi peynirli karışıma ekleyip, karıştırın. 20 cm'lik derin bir kabın kenarlarına peksimetleri dizin. Kalıbın dibine bir kat peynirli karışımdan koyun. Üzerine peksimet sıralayın ve tekrar peynirli karışımdan koyun. Kalıp dolana kadar aynı işlemi tekrarlayın. En üstünü peksimetle kapatın. Bir gece buzlukta bekletin. Servis tabağına ters çevirip çıkarın. Üzerini ayırdığınız çileklerle süsleyin ve bekletmeden servis yapın.
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