Çilekli Şarlot (Fransız Mutfağı)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış çileklerin 5-6 adedini süslemek için bir kenara ayırıp, diğer çilekleri dilimleyin. Labne peynirini romla yumuşatın. Üzerine vanilya, bal, rendelenmiş limon kabuğu ve dilimlenmiş çilekleri ilave edip, karıştırın. Ayrı bir kapta çilekli jöleyi sıcak suda eritin. Kirsch veya çilek likörünü ekleyin. Bütün peksimetleri bu karışımda ıslatın ve bir tabağa alın. Kalan jöleyi peynirli karışıma ekleyip, karıştırın. 20 cm'lik derin bir kabın kenarlarına peksimetleri dizin. Kalıbın dibine bir kat peynirli karışımdan koyun. Üzerine peksimet sıralayın ve tekrar peynirli karışımdan koyun. Kalıp dolana kadar aynı işlemi tekrarlayın. En üstünü peksimetle kapatın. Bir gece buzlukta bekletin. Servis tabağına ters çevirip çıkarın. Üzerini ayırdığınız çileklerle süsleyin ve bekletmeden servis yapın.