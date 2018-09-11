Çilekli Şekersiz Baklava

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Orta boy dikdörtgen bir fırın kabına baklava yufkalarının 1/3'nü aralarına zeytinyağı sürerek üst üste yerleştirin. Üzerine çileğin yarısını serpiştirip, kalan baklava yufkasının yarısını, aralarına zeytinyağı sürerek yerleştirin. Üzerine kalan çilekleri serpiştirip, kalan baklava yufkalarının her katına zeytinyağı sürerek üst üste yerleştirin. Kare şeklinde dilimleyip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika altın rengi alana dek pişirin. Şerbeti için suyu tencereye alıp, ocağa oturtun ve ılıtın. Ocaktan alıp, bal ve hurma şurubu ilave edip karıştırın. Fırından aldığınız sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti çorba kepçesi yardımıyla dökün. Tatlı şerbeti çekene dek dinlendirin ve servis yapın.