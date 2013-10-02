DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çilekli Tartölet Tarifi

Çilekli Tartölet Tarifi

Pastahane vitrinlerinde gördüğünüz tartöletleri siz neden yapamayasınız dedik ve çilekli tartölet tarifini sizin için derledik. İşte çilekli tartölet nasıl yapılır...
Çilekli Tartölet Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Tart için: 125 gram margarin

Bir buçuk su bardağından bir

parmak fazla un l 1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

Kalıpları yağlamak için margarin

Krema için: 1 adet yumurta

5 çorba kaşığı toz şeker

2 su bardağı süt l 4 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı nişasta

1 çay kaşığı vanilya

Süslemek için: 500 gram çilek

1 paket tart jölesi

Yarım su bardağı file badem

YAPILIŞI

Tart için, şeker ve yağı derin bir kapta karıştırın. Yumurta ve unu ilave ederek iyice yedirin. Hamuru kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğurun. Daha sonra hamurdan ceviz iriliğinde bezeler koparıp,
yağlanmış tartölet kalıplarına yayın. 170 derece fırında, tart hamurunun rengi hafif dönene kadar pişirin. Bu arada kremayı hazırlamaya başlayın. Bunun için de, çukur bir kapta yumurta ve şekeri çırpın. Sütü kaynatıp, yumurta ve şekere ilave ederek karıştırın. Diğer malzemeleri de ekleyerek muhallebi kıvamına gelene dek karıştırarak kaynatın. Tartölet ve kremayı soğumaya bırakın. Daha sonra tartöletlerin üzerini krema ile doldurun. Temizlenmiş ve dekoratif kesilmiş çileklerle süsleyin. Paketindeki tarife göre hazırladığınız jöleyi, çileklerin üzerine gezdirin. Tartöletleri file badem ile süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN