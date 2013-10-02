Çilekli Tartölet Tarifi

Tart için, şeker ve yağı derin bir kapta karıştırın. Yumurta ve unu ilave ederek iyice yedirin. Hamuru kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğurun. Daha sonra hamurdan ceviz iriliğinde bezeler koparıp,

yağlanmış tartölet kalıplarına yayın. 170 derece fırında, tart hamurunun rengi hafif dönene kadar pişirin. Bu arada kremayı hazırlamaya başlayın. Bunun için de, çukur bir kapta yumurta ve şekeri çırpın. Sütü kaynatıp, yumurta ve şekere ilave ederek karıştırın. Diğer malzemeleri de ekleyerek muhallebi kıvamına gelene dek karıştırarak kaynatın. Tartölet ve kremayı soğumaya bırakın. Daha sonra tartöletlerin üzerini krema ile doldurun. Temizlenmiş ve dekoratif kesilmiş çileklerle süsleyin. Paketindeki tarife göre hazırladığınız jöleyi, çileklerin üzerine gezdirin. Tartöletleri file badem ile süsleyerek servis yapın.