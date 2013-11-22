Çilekli Tatlı Mantı Tarifi

Krema için süt, toz şeker, un, yumurta, vanilya ve tereyağını karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde milföy hamurlarını oda sıcaklığında yumuşatın. Her bir milföyü dört eşit parçaya bölüp, 20 parça milföy elde edin. Bir parça milföyün üzerine 1 çay kaşığı krema sürüp, 1 adet çilek yerleştirin.Daha sonra bir tutam antep fıstığı koyup, dört ucundan bohça şeklinde kapatın. Kalan milföyleri de aynı şekilde hazırlayın. Fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Fırından alıp, üzerine pudra şekeri serpin. Sıcak olarak servis yapın.