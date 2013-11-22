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Çilekli Tatlı Mantı Tarifi

Mantıları hiç böyle görmediniz... Çilekli tatlı mantı tarifi ile mantıların şekli büyüyor ve tadı değişiyor. Çilekli tatlı mantı nasıl yapılır merak mı ettiniz? Gelin öğretelim.
Çilekli Tatlı Mantı Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

20 adet küçük boy çilek

5 adet milföy hamuru

Yarım çay bardağı krema

1 kahve fincanı file antep fıstığı

Krema için:

2 su bardağı süt

1 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı tepeleme un

1 adet yumurta

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağı

Üzerine:

2 kahve fincanı pudra şekeri

YAPILIŞI

Krema için süt, toz şeker, un, yumurta, vanilya ve tereyağını karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde milföy hamurlarını oda sıcaklığında yumuşatın. Her bir milföyü dört eşit parçaya bölüp, 20 parça milföy elde edin. Bir parça milföyün üzerine 1 çay kaşığı krema sürüp, 1 adet çilek yerleştirin.Daha sonra bir tutam antep fıstığı koyup, dört ucundan bohça şeklinde kapatın. Kalan milföyleri de aynı şekilde hazırlayın. Fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Fırından alıp, üzerine pudra şekeri serpin. Sıcak olarak servis yapın.

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