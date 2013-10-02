Çilekli Turta Tarifi

Oda sıcaklığındaki margarin, pudra şekeri ve yumurta sarısını karıştırın. Un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Hamuru iyice yoğurup, yağlanmış tart kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol ederek pişirin. Krema için süt, yumurta, toz şeker ve unu bir tencereye alıp, karıştırarak pişirin. Kremayı tartın üzerine dökün ve soğuması için 5-6 dakika bekletin. Kremanın üzerine ayıklanmış çilekleri

dizin. Tart jölesini 2 çay bardağı su ile pişirin. Karıştırarak soğumasını sağlayın. Jöleyi çileklerin üzerine gezdirin. Turtayı dilimleyerek servis yapın.