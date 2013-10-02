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Çilekli Turta Tarifi

Görünümüyle sizleri büyüleyen bir tatlı... Çilekli turta tarifi. Bu enfes tatlıyı herkes sevecektir. Çilekli turta nasıl yapılır diyecek olursanız işte detaylar...
Çilekli Turta Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg çilek

125 gram margarin

kahve fincanı pudra şekeri

4 kahve fincanı un

l 1 adet yumurtanın sarısı

l 1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 paket tart jölesi

Krema için: 1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı toz şeker

1 adet yumurta

2 su bardağı süt

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki margarin, pudra şekeri ve yumurta sarısını karıştırın. Un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Hamuru iyice yoğurup, yağlanmış tart kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol ederek pişirin. Krema için süt, yumurta, toz şeker ve unu bir tencereye alıp, karıştırarak pişirin. Kremayı tartın üzerine dökün ve soğuması için 5-6 dakika bekletin. Kremanın üzerine ayıklanmış çilekleri
dizin. Tart jölesini 2 çay bardağı su ile pişirin. Karıştırarak soğumasını sağlayın. Jöleyi çileklerin üzerine gezdirin. Turtayı dilimleyerek servis yapın.
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