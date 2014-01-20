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Çilekli Vanilyalı Greyfurt Tatlısı

Çilekli Vanilyalı Greyfurt Tatlısı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki buçuk su bardağı süt

1 paket vanilyalı puding

1 tatlı kaşığı margarin

1 adet greyfurt

1 paket çilekli jöle

Süslemek için:

Çilek

nane

Rulo gofret

YAPILIŞI

İki buçuk su bardağı soğuk sütün içine vanilyalı pudingi dökerek, ocağa koyun. Topaklanmayacak şekilde, kıvam alana dek karıştırın. ‹çine 1 tatlı kaşığı margarin ekleyin ve kaynayınca hemen pudingi ocaktan indirin. Kup bardaklarının içine yuvarlak şekilde kesilmiş greyfurt dilimleri yerleştirin. Pudingi üzerine dökün. 2 dakika oda sıcaklığında bekletip, buzdolabına alın. 15-20 dakika soğutun. Ayrı bir yerde de jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayın. Dikdörtgen bir cam tepsiye yayıp, soğutun. Küçük kareler halinde kesip, pudingin üzerine jöleleri yerleştirin. Rulo gofret, çilek ve nane ile süsleyerek servis yapın.

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