Çilekli ve Elmalı Bardaklar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elmaları soyup, çok ince dilimleyin. Bir buçuk çorba kaşığı toz şekerle beraber kısık ateşte yumuşayıncaya dek pişirin. Pişen elmaları soğutun. Soğuyan elmaları limon suyu ve çilekle beraber blenderden geçirin. Bu karışımı kupların alt kısmına eşit miktarda paylaştırın. Üzerine vanilyalı dondurma koyun. Bisküvileri havanda dövüp ya da robottan geçirip dondurmanın üzerine serpin. Üzerini çilek ve arzuya göre krem şantiyle süsleyin. Bekletmeden servis yapın.