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Çilekli ve Elmalı Bardaklar

Çilekli ve Elmalı Bardaklar
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram elma

1 çorba kaşığı limon suyu

Bir buçuk çorba kaşığı toz şeker

400 gram vanilyalı dondurma

10 adet yulaflı bisküvi

250 gram çilek

YAPILIŞI

Elmaları soyup, çok ince dilimleyin. Bir buçuk çorba kaşığı toz şekerle beraber kısık ateşte yumuşayıncaya dek pişirin. Pişen elmaları soğutun. Soğuyan elmaları limon suyu ve çilekle beraber blenderden geçirin. Bu karışımı kupların alt kısmına eşit miktarda paylaştırın. Üzerine vanilyalı dondurma koyun. Bisküvileri havanda dövüp ya da robottan geçirip dondurmanın üzerine serpin. Üzerini çilek ve arzuya göre krem şantiyle süsleyin. Bekletmeden servis yapın.
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