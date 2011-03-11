Çilekli Çikolatalı Hamur

Sofra Tarifi

Bir buçuk su bardağı + 2 çorba kaşığı un 1 adet yumurtanın sarısı 3/4 su bardağı toz şeker 125 gram tereyağı ya da margarin 5 çorba kaşığı soğuk su, tuz İçi için: 2 adet muz 6-7 adet çilek Üzeri için: 1 paket bitter çikolata (80 gram)

YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için; un, yumurta sarısı, toz şeker, tereyağı ve tuzu bir kaba alıp elinizle hızlı bir şekilde yoğurun. En son suyu ekleyip hamuru hemen toparlayın. Buzdolabında 30 dakika bekletip, unlanmış tezgahta açın. Pasta tabağı büyüklüğünde kesin. Muz ve çilekleri ince ince dilimleyip hamurların ortalarına koyun. Hamurların kenarlarını ortası biraz açık kalacak şekilde toplayın. Artan hamurları toplayıp yeniden açın. İnce şeritler halinde kesip, hamurların üzerine çapraz olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirin. Ilındıktan sonra benmari usulü eritilmiş çikolata ile süsleyerek servis yapın.