Çilekli Çikolatalı Toplar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sütü bir tencereye alıp üzerine yumurta sarısı, vanilya, un ve toz şeker ilave edin. Ocağa oturtup sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ateşten alıp soğutun. Üzerine ezerek püre haline getirdiğiniz çilek, ufalanmış bisküvi, tereyağı ve hindistan cevizi ilave edin. Hafifçe yoğurup yumuşak bir hamur hazırlayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Çilekli topları benmari usulü erittiğiniz çikolatayı batırın. Soğuduktan sonra servis yapın.