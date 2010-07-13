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Çilekli Çikolatalı Toplar

Çilekli Çikolatalı Toplar
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram çilek

2 su bardağı süt

2 adet yumurtanın sarısı

2 paket vanilya

4 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı toz şeker

1 paket petibör bisküvi

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı hindistan cevizi

2 paket (80 gramlık) bitter çikolata

YAPILIŞI

Sütü bir tencereye alıp üzerine yumurta sarısı, vanilya, un ve toz şeker ilave edin. Ocağa oturtup sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ateşten alıp soğutun. Üzerine ezerek püre haline getirdiğiniz çilek, ufalanmış bisküvi, tereyağı ve hindistan cevizi ilave edin. Hafifçe yoğurup yumuşak bir hamur hazırlayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Çilekli topları benmari usulü erittiğiniz çikolatayı batırın. Soğuduktan sonra servis yapın.
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