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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çilekli Dondurma

Çilekli Dondurma

Çilekli Dondurma
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg çilek

4 çorba kaşığı taze

sıkılmış portakal suyu

1 su bardağı toz şeker

İki buçuk su bardağı krema



Süslemek için:



Çilek ve portakal dilimleri

YAPILIŞI

Çilekleri ezip, portakal suyu ile karıştırın. Toz şekeri ilave edin. Ayrı bir yerde kremayı çırpıp, çilekli püreye ekleyin. Karışımı dikdörtgen bir kalıba döküp, derin dondurucuda dinlendirin. En az 3-4 saat sonra donup donmadığını kontrol edip dondurucudan alın. Çilek ve portakal dilimleri ile süsleyip servis yapın.

Aklınızda bulunsun!
Çilek, dayanıklı bir meyve olmadığından, alındıktan itibaren 24 saat içinde tüketilmesi gerekir. Şayet aldığınız çilekleri hemen tüketmeyecekseniz, yıkamadan buzdolabına koyup, ağzı açık kese kağıdı içinde bir-iki gün saklayabilirsiniz. Çileklerin suyunu bırakmasını istemiyorsanız, sap ve yapraklarını, çilekleri yıkadıktan sonra ayıklayın. Çilekleri akan suda değil de bir kap içersindeki suda yıkarsanız, ezilmesini önlemiş olursunuz.

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