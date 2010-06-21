Çilekli Profiterol

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı tereyağı
1 su bardağı su
Bir tutam tuz
8 çorba kaşığı un
3 adet yumurta
İçi için:
150 gram çilek
200 gram krema
4 çorba kaşığı pudra şekeri
1 paket vanilya
Üzerine:
Pudra şekeri
2-3 dal nane
YAPILIŞI
TereyağIı, su ve tuzu bir tencereye alın. Kaynamaya başlayınca sürekli karıştırarak unu ilave edin. 5 dakika pişirip ocaktan alın. Top haline gelen hamuru karıştırarak soğutun. İçine yumurtaları birer birer kırın. Hamuru sıkma torbasına alın. Yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye küçük parçalar halinde sıkın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Diğer taraftan içi için, kremayı geniş bir kaba alın. Üzerine pudra şekeri ve vanilya ekleyip mikserle çırpın. Daha sonra bir krema torbasına alın. Çilekleri yıkayıp ince dilimleyin. Profiterol hamurlarını tamamen ayırmadan ortadan ikiye kesin. İçlerine hazırladığınız kremadan sıkın. Çilek yerleştirin. Servis tabağına alın ve pudra şekeri serpin. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.