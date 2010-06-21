Çilekli Profiterol

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

TereyağIı, su ve tuzu bir tencereye alın. Kaynamaya başlayınca sürekli karıştırarak unu ilave edin. 5 dakika pişirip ocaktan alın. Top haline gelen hamuru karıştırarak soğutun. İçine yumurtaları birer birer kırın. Hamuru sıkma torbasına alın. Yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye küçük parçalar halinde sıkın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Diğer taraftan içi için, kremayı geniş bir kaba alın. Üzerine pudra şekeri ve vanilya ekleyip mikserle çırpın. Daha sonra bir krema torbasına alın. Çilekleri yıkayıp ince dilimleyin. Profiterol hamurlarını tamamen ayırmadan ortadan ikiye kesin. İçlerine hazırladığınız kremadan sıkın. Çilek yerleştirin. Servis tabağına alın ve pudra şekeri serpin. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.