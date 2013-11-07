Çıtır Çikolata Rüyası Tarifi

Dış kaplama için benmari usulü erittiğiniz çikolatayı küçük silikon yuvarlak kalıpların içine, kalın bir tabaka oluşturacak şekilde fırça yardımıyla sürün. Donması için buzdolabında en az 2 saat bekletin. İç dolgu için çikolatayı benmari usulü eritin ve yumurta sarılarını çikolataya katıp, karıştırarak yedirin. Yumurta aklarını pudra şekeri ile kar haline gelene kadar iyice çırpın ve çikolatalı karışıma ilave edin.

Şöyle bir karıştırdıktan sonra donmuş çikolatalı kalıpların içine pay edin. Her bir kalıbın içine 2-3 adet ahududu koyun. İçini doldurduğunuz çikolatalı kaplarının alt tabanını oluşturacak biçimde pandispanyadan ince ve yuvarlak parçalar kesin. Tatlının tabanını bu parçalarla kapatın ve buzdolabında 1 saat beklettikten sonra silikon kalıptan tatlıları çıkarın.

Üzerini ceviz ve altın çilek ile süsleyip, dondurmayla servis yapın.