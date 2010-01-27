DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çıtır Çikolata

Çıtır Çikolata

Çıtır Çikolata
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Çikolatalı kahvaltı gevreği

1 su bardağı bitter çikolata

Gıda termometresi

YAPILIŞI

Bitter çikolatayı benmaride, 45-47 derecede eritin. 2/3'ünü mermer bir tezgahın üzerine dökün ve metal bir spatulayla karıştırarak biraz kıvam almasını sağlayın. Erimiş çikolata 28 dereceye düşünce, kalan 1/3'üyle tekrar karıştırın. Karıştırmaya devam ederek, 34 dereceye getirin. Kahvaltı gevreğini katın. Gevreklerin tamamı çikolatayla kaplanmış olmalı. Daha sonra minik çikolata kaplarına bölüştürün, çikolatanın donmasını bekleyin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN