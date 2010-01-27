Çıtır Çikolata

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bitter çikolatayı benmaride, 45-47 derecede eritin. 2/3'ünü mermer bir tezgahın üzerine dökün ve metal bir spatulayla karıştırarak biraz kıvam almasını sağlayın. Erimiş çikolata 28 dereceye düşünce, kalan 1/3'üyle tekrar karıştırın. Karıştırmaya devam ederek, 34 dereceye getirin. Kahvaltı gevreğini katın. Gevreklerin tamamı çikolatayla kaplanmış olmalı. Daha sonra minik çikolata kaplarına bölüştürün, çikolatanın donmasını bekleyin.