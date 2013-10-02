Dikenli Taç Pasta Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı sulandırılmış
şekerli neskafe
2 paket krem şanti
Pandispanya için: 4 adet yumurta
5 çorba kaşığı toz şeker
1 kahve fincanı mısır unu
1 çay bardağı tepeleme un
1 çay kaşığı tepeleme kabartma tozu
1 çorba kaşığı kakao
1 çorba kaşığı eritilmiş margarin
1 çorba kaşığı ılık su
Pasta kreması için:
2 su bardağı ılık süt
3 çorba kaşığı toz şeker
2 adet yumurta sarısı
4 çorba kaşığı un
50 gram bitter çikolata
1 çorba kaşığı tereyağı
Üzeri için: Kakao, frambuaz ve
çikolatalı üçgenler
YAPILIŞI
Pandispanya için, yumurtaları ve toz şekeri koyu krema haline gelinceye dek çırpın. Üzerine elenmiş mısır unu, un, kabartma tozu ve kakaoyu katıp karıştırın. Sonra eritilmiş margarin ve ılık suyu ekleyip tekrar karıştırın. Karışımı yağlanmış ve unlanmış bir kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 30-35 dakika pişirin. Bu arada, pasta kreması için, toz şeker, yumurta sarısı ve unu birlikte çırpın. Üzerine
ılık sütü azar azar ekleyin ve ateşte karıştırarak pişirin. Ateşten indirip üzerine rendelenmiş bitter çikolatayı katın. Krema ılınmaya başlayınca içine tereyağını koyup karıştırın. Pişen pandispanyayı fırından çıkarıp kabı, ıslak bezin üzerinde 5 dakika bekletin. Kabı ters çevirip pastayı çıkarın. İkiye bölüp, 1 su bardağı şekerli neskafe ile her iki keki de ıslatın. Keklerden birinin üzerine çikolatalı kremayı sürün. Diğer keki üzerine kapatın. 2 paket krem şantiyi üzerindeki tarife göre hazırlayıp, pastanın her tarafına sürün. Üzerine kakaoyu küçük süzgeç yardımıyla serpin. Çikolata üçgenleri (tarifi resmin üzerinde) ve frambuaz dilimleri ile süsleyip buzdolabında soğutun. Çıkarıp servis yapın.Üçgen çikolataların yapımı... Çikolatalı diken süsler için, 150 gram bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Yağlı kağıt üzerine kurşun kalemle uzun dikdörtgen ve yuvarlak çizgiler çizin. Erittiğiniz çikolatayı, çizgiden dışarı taşırmadan yayın. Buzdolabında
10 dakika bekletin. Dolaptan çıkarıp küçük üçgen parçalar halinde kesin ve pastanın dış yüzeyine saplayın. Yuvarlakları da, pastanın üzerine süslemek için yerleştirin.
PÜF NOKTASI
Pastanın dış kreması
olarak, iki paket krem şanti yerine,
“pasta kreması” olarak verdiğimiz
tarifi çikolatasız uygulayabilirsiniz.