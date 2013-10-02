Dikenli Taç Pasta Tarifi

ılık sütü azar azar ekleyin ve ateşte karıştırarak pişirin. Ateşten indirip üzerine rendelenmiş bitter çikolatayı katın. Krema ılınmaya başlayınca içine tereyağını koyup karıştırın. Pişen pandispanyayı fırından çıkarıp kabı, ıslak bezin üzerinde 5 dakika bekletin. Kabı ters çevirip pastayı çıkarın. İkiye bölüp, 1 su bardağı şekerli neskafe ile her iki keki de ıslatın. Keklerden birinin üzerine çikolatalı kremayı sürün. Diğer keki üzerine kapatın. 2 paket krem şantiyi üzerindeki tarife göre hazırlayıp, pastanın her tarafına sürün. Üzerine kakaoyu küçük süzgeç yardımıyla serpin. Çikolata üçgenleri (tarifi resmin üzerinde) ve frambuaz dilimleri ile süsleyip buzdolabında soğutun. Çıkarıp servis yapın.Üçgen çikolataların yapımı... Çikolatalı diken süsler için, 150 gram bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Yağlı kağıt üzerine kurşun kalemle uzun dikdörtgen ve yuvarlak çizgiler çizin. Erittiğiniz çikolatayı, çizgiden dışarı taşırmadan yayın. Buzdolabında

10 dakika bekletin. Dolaptan çıkarıp küçük üçgen parçalar halinde kesin ve pastanın dış yüzeyine saplayın. Yuvarlakları da, pastanın üzerine süslemek için yerleştirin.

Pandispanya için, yumurtaları ve toz şekeri koyu krema haline gelinceye dek çırpın. Üzerine elenmiş mısır unu, un, kabartma tozu ve kakaoyu katıp karıştırın. Sonra eritilmiş margarin ve ılık suyu ekleyip tekrar karıştırın. Karışımı yağlanmış ve unlanmış bir kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 30-35 dakika pişirin. Bu arada, pasta kreması için, toz şeker, yumurta sarısı ve unu birlikte çırpın. Üzerine