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Domates Tatlısı Tarifi

Domatesin bir başka tadı domates tatlısı tarifi. Domates tatlısı nasıl yapılır diyorsanız okumaya devam edin.
Domates Tatlısı Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı
  • MARDİN
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg domates

2 litre su

2 kg toz şeker

2 kutu sade dondurma

1 su bardağı ceviz



Üzerine:

Toz antep fıstığı

YAPILIŞI

Bir litre suyu kaynatın ve domatesleri içine atıp, kabukları soyulana kadar bekletin. Kevgir yardımıyla sudan alıp, kabuklarını soyun ve dörde bölerek, çekirdeklerini çıkarın. Kalan bir litre su ile toz şekeri kaynatın. Domatesleri içine katın ve kısık ateşte 2-3 saat pişirin. Oda sıcaklığında beklettiğiniz bir kutu yumuşamış dondurmayı orta büyüklükte bir kabın dibine boşaltın ve üzerine domates ile cevizi dizin. Diğer yumuşamış dondurmayı üzerine boşaltın ve derin dondurucuda en az 3-4 saat bekletin. Üzerini toz antep fıstığı ile süsledikten sonra dilimleyerek, servis yapın.
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