DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Dondurmalı Çikolata Soslu Tart

Dondurmalı Çikolata Soslu Tart

Dondurmalı Çikolata Soslu Tart
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Tart için: 2 su bardağı un

140 gram margarin

1 adet yumurta

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

1 çorba kaşığı tozş eker

Bir tutam tuz

2 çorba kaşığı soğuk su



İç malzemesi için: 6 adet yumurta

8 çorba kaşığı toz şeker

250 gram bitter çikolata



Çikolatalı sos için:

250 gram bitter çikolata

1'er çorba kaşığı krema ve dilerseniz brendi



Servis için: 4-6 top çikolatalı dondurma

YAPILIŞI

Bir kabın içinde un, oda sıcaklığındaki margarin, yumurta, kabartma tozu, toz şeker, su ve tuzu karıştırıp yoğurun. Hazırladığınız tart hamurunu 28 cm çapında yuvarlak bir kalıba yayın. Üzerine nemli bir bez örtüp 2-3 saat buzdolabında ya da yarım saat derin dondurucuda bekletin. Tartın üzerine yağlı kağıt serip, bir avuç bakliyat serpin. Fırını 200 derecede ısıtın. Tartı, fırının en alt bölümünde 15 dakika kadar hafifçe sararıncaya dek pişirin. Fırından çıkarıp 30 dakika bekletin. Bu arada iç malzemesi için 2 adet yumurta, 4 adet yumurta sarısı ve toz şekeri yoğun bir krema kıvamına gelene kadar çırpın. Benmari usulü eritip ılıttığınız çikolatadan birkaç kaşık alıp, yumurtalı karışıma yedirin (terbiye yapar gibi). Kalan çikolatayı yumurtalı karışımın içine dökün. Bu arada karıştırmaya devam edin. Bu malzemeyi soğuttuğunuz tartın üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırının orta gözünde 10 dakika kadar pişirin (iç malzeme, soğudukça daha da sertleşecektir). Fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğutun. Sos için, çikolata, brendi ve kremayı benmari usulü eritip karıştırın. Servis yapmadan önce soğutun. Tartı dilimleyerek dondurma ve çikolata sos eşliğinde servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN