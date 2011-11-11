Dondurmalı Çikolata Soslu Tart

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir kabın içinde un, oda sıcaklığındaki margarin, yumurta, kabartma tozu, toz şeker, su ve tuzu karıştırıp yoğurun. Hazırladığınız tart hamurunu 28 cm çapında yuvarlak bir kalıba yayın. Üzerine nemli bir bez örtüp 2-3 saat buzdolabında ya da yarım saat derin dondurucuda bekletin. Tartın üzerine yağlı kağıt serip, bir avuç bakliyat serpin. Fırını 200 derecede ısıtın. Tartı, fırının en alt bölümünde 15 dakika kadar hafifçe sararıncaya dek pişirin. Fırından çıkarıp 30 dakika bekletin. Bu arada iç malzemesi için 2 adet yumurta, 4 adet yumurta sarısı ve toz şekeri yoğun bir krema kıvamına gelene kadar çırpın. Benmari usulü eritip ılıttığınız çikolatadan birkaç kaşık alıp, yumurtalı karışıma yedirin (terbiye yapar gibi). Kalan çikolatayı yumurtalı karışımın içine dökün. Bu arada karıştırmaya devam edin. Bu malzemeyi soğuttuğunuz tartın üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırının orta gözünde 10 dakika kadar pişirin (iç malzeme, soğudukça daha da sertleşecektir). Fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğutun. Sos için, çikolata, brendi ve kremayı benmari usulü eritip karıştırın. Servis yapmadan önce soğutun. Tartı dilimleyerek dondurma ve çikolata sos eşliğinde servis yapın.