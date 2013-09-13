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Dondurmalı Çikolatalı Brownie Tarifi

Brownie hepimizin sevdiği bir tatlıdır. Peki dondurmalı çikolatalı brownie tarifini biliyor musunuz? Çayın yanında enfes olan dondurmalı çikolatalı brownie nasıl yapılır sizin için öğrendik.
Dondurmalı Çikolatalı Brownie Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kutu Üç Çikolatalı Dondurma

80 gram bitter çikolata

100 gram margarin

Yarım su bardağı+1 tatlı

kaşığı tozşeker

2 adet yumurta

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı süt



Üzeri için:

1 paket hazır çikolata sos

1 su bardağı kıyılıp

kavrulmuş badem


YAPILIŞI

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Oda sıcaklığındaki margarin ve tozşekeri mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker ilave edip karıştırın. Çikolatayı ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Un ve kabartma tozunu ekleyin. Son olarak sütü ilave edip karıştırın. Karışımı kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirip soğumaya bırakın. Soğuyan brownie'yi küp doğrayıp kuplara pay edin. Ayrı bir yerde çikolata sosu paketin üzerindeki tarife göre hazırlayın ve ılınmaya bırakın. Kuplardaki brownie'lerin üzerlerine 2'şer top dondurma yerleştirip sos gezdirin. En üste badem serpip servis yapın.

Afiyet olsun ..

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