Dondurmalı Çikolatalı Brownie Tarifi

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Oda sıcaklığındaki margarin ve tozşekeri mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker ilave edip karıştırın. Çikolatayı ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Un ve kabartma tozunu ekleyin. Son olarak sütü ilave edip karıştırın. Karışımı kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirip soğumaya bırakın. Soğuyan brownie'yi küp doğrayıp kuplara pay edin. Ayrı bir yerde çikolata sosu paketin üzerindeki tarife göre hazırlayın ve ılınmaya bırakın. Kuplardaki brownie'lerin üzerlerine 2'şer top dondurma yerleştirip sos gezdirin. En üste badem serpip servis yapın.

Afiyet olsun ..